Covid, balzo in avanti di contagi nei comuni iblei: solo a Ragusa 371 positivi

Preoccupante balzo in avanti dei contagi nel Ragusano: le persone positive, nel report Asp del 19 aprile, sono 1.260, trenta in più del giorno precedente, con un incremento di venti contagi in 24 ore nel comune di Ragusa che raggiunge quota 371. Continuano a salire, anche se in misura meno importante rispetto a Ragusa, i contagi a Vittoria, Modica, Comiso e Pozzallo. In diminuzione i dati di Scicli che registra 119 positivi. Dei 1.260 positivi al Covid nel Ragusano 1.187 sono in isolamento domiciliare, 57 ricoverati e 16 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Sale il numero dei guariti che in totale è di 8.856, stabile il numero dei morti che, dall'inizio della pandemia, sono 236. Ecco il dettaglio n, dodici comuni iblei: 17 Acate, 5 Chiaramonte Gulfi, 179 Comiso, 11 Giarratana, 19 Ispica, 126 Modica, 4 Monterosso, 50 Pozzallo,

371 Ragusa, 48 Santa Croce Camerina, 119 Scicli, 238 Vittoria.