Open week end AstraZeneca, somministrati 3.000 vaccini a Siracusa

In provincia di Siracusa l’operazione weekend Astrazeneca ha funzionato, il messaggio è stato recepito e numerosi ultrasessantenni senza fragilità hanno colto l’occasione e, superando le iniziali diffidenze, si sono vaccinati senza prenotazione.

Tre giorni di apertura straordinaria anche ai non prenotati del Centro Hub Urban Center e di altri sei Centri vaccinali a nord e a sud della provincia, hanno portato alla inoculazione di ben 2570 dosi del vaccino Astrazeneca. A consentire una accelerazione alla vaccinazione Astrazeneca, aperta alla fascia di età da 60 anni in poi senza fragilità, è stata l’operazione regionale “Open weekend” promossa dalla Regione Siciliana per venerdì, sabato e domenica scorsi, che ha portato l’Asp di Siracusa ad aprire dalle ore 8 alle 22 il Centro Hub di Siracusa e sino alle ore 20 i Centri vaccinali di Avola, Noto, Augusta, Lentini, Sortino e Palazzolo. Venerdì sono state inoculate 1015 dosi di Astrazeneca, 883 sabato, 672 domenica mentre parallelamente è continuata la somministrazione dei vaccini alle altre categorie attualmente previste, over 80 ed estremamente vulnerabili, anche nei centri vaccinali degli ospedali, per complessive 5568 vaccinazioni in tre giorni.