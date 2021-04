Selezione pubblica a Siracusa per il direttore del Parco delle sculture

E’ in pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente l’Avviso pubblico per la selezione, per titoli, per il conferimento dell’incarico di Direttore artistico del “Parco delle sculture”. Sorgerà nel parco delle Mura Dionigiane e fa parte, come sub intervento, del progetto integrato per la “Riqualificazione sociale e culturale dell’area urbana degradata della Mazzarrona”; e si inserisce nel progetto “Siracusa e le nuove centralità urbane” voluto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2016 per la riqualificazione urbana e la messa in sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo.

Tra i compiti del Direttore artistico la “individuazione del tema specifico del progetto e la selezione dei quattro artisti emergenti per la realizzazione delle previste 4 sculture”. La scelta avverrà con procedura comparativa pubblica attraverso l’esame dei titoli e dei curricula presentati. Tra i requisiti richiesti una “comprovata esperienza, almeno triennale anche non continuativa, nella direzione artistica di rassegne culturali o di spettacolo con budget, per ogni evento, di almeno 50mila euro; o di direzione artistica di mostre o rassegne d’arte contemporanea di rilevanza nazionale o internazionale”; “una rete di relazioni nazionali ed internazionali nei settori dell’arte, della cultura e dello spettacolo”.

Gli interessati avranno 15 giorni di tempo dalla pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale dell’Ente per presentare le domande con Raccomandata A/R, con pec o direttamente presso il protocollo del Comune.