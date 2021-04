Modica, precipita dal quinto piano: perde la vita un ragazzo di 23 anni

Indagini in corso da parte della Polizia sulla morte di un ragazzo modicano di 23 anni, precipitato, lunedì sera, dal balcone di un appartamento al quinto piano di un palazzo di via Modica-Sorda, zona San Giuliano. Il giovane è stato soccorso in pochi minuti ma per lui non c'è stato nulla da fare. Da accertare la dinamica della tragedia anche se l'ipotesi prevalente sembra essere quella di un suicidio. Ma i motivi restano, al momento, ignoti.