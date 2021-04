Comitato di Cassibile sul piede di guerra contro l'apertura del Villaggio degli stagionale

Il Comitato dei cittadini che hanno firmato la petizione popolare contro il costruendo villaggio per extracomunitari a Cassibile Fontane Bianche si riunirà Giovedì 22 aprile per decidere eventuali iniziative di protesta contro l’annuncio della imminente apertura del centro.

Si è passati dal centro per immigrati stagionali, al villaggio, al barbecue per i cittadini residenti, al centro di Protezione civile in caso di calamità e dulcis in fundo all’ostello. Siamo veramente alla follia e al ridicolo istituzionale. Il fatto è che tutte queste strutture non possono essere ospitate in un’area che nel P.R.G. è ancora destinata a Impianto di depurazione, pertanto si sono costruite delle strutture dove, è evidente a tutti, non potevano e non possono essere costruite.

Auspichiamo in un rapido intervento delle autorità per bloccare questo scempio che marchia, in modo indelebile, il territorio di Cassibile Fontane Bianche ed offende i cittadini residenti e gli stessi extracomunitari. Ribadiremo il nostro no al villaggio e l’inutilità dello stesso, se non per lugubri affari, che nulla ha a che vedere con l’accoglienza e l’integrazione