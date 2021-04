Vinciullo (Lega): "Partono i lavori per il recupero dell'ex albergo scuola di Siracusa"

"Partono i lavori di ristrutturazione dell’ex albergo scuola di via Crispi e corso Umberto a Siracusa, finanziati nella scorsa Legislatura. Nell’esprimere tutta la mia soddisfazione per un iter che io ho seguito con particolare attenzione e non per finta, non posso, ancora una volta, non lodare gli uomini e le donne dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa che hanno creduto nel progetto e lo hanno sostenuto con particolare attenzione, scrupolo e dedizione". Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, segretario provinciale della Lega. "Finalmente, dopo anni di incuria e di abbandono, l’ex albergo scuola ritornerà in vita, rendendo più dignitoso l’ingresso alla città di Siracusa, ma soprattutto ospitando soggetti fragili, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, oltre che un front office per tutti i cittadini che oggi sostano all’acqua e al vento.

Io, ha concluso Vinciullo, senza rischiare di essere smentito da alcuno, posso dire di aver creduto in questo progetto e ne sono orgoglioso'.