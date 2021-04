Rosolini, troppe evasioni da domiciliari: lo portano in carcere a Siracusa

I Carabinieri della Stazione di Rosolini, a seguito delle reiterate violazioni degli arresti domiciliari a cui era sottoposto, hanno tratto in arresto Francesco Peligra, 25 anni, già arrestato in passato per delitti contro il patrimonio.

Il predetto, nonostante stesse scontando la misura cautelare detentiva più favorevole prevista dal nostro ordinamento, ovvero gli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in più occasioni è stato sorpreso dai carabinieri a passeggio per le vie del centro elorino.

Per tale ragione i Carabinieri hanno chiesto ed ottenuto dall’Autorità Giudiziaria di Ragusa di aggravare la misura cautelare in atto con quella più afflittiva della custodia in carcere e hanno condotto Peligra presso la Casa Circondariale “ Cavadonna “ di Siracusa.