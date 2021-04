Avola, non poteva avvicinarsi alla madre: viene arrestato

Nella serata di ieri, agenti del Commissariato di Avola, hanno arrestato e posto ai domiciliari un uomo di 53 anni, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla propria madre per essere stato accusato, in passato, del reato di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, violando le limitazioni di cui era destinatario, si introduceva nell’abitazione della madre e, nonostante l’arrivo della Polizia, opponeva una strenua resistenza per non lasciare la casa dove viveva l’anziana signora.