Covid, sempre in aumento i contagi nel Ragusano: i positivi salgono a 1.274

Continuano ad aumentare i contagi Covid nel Ragusano: la curva in ascesa non si arresta e i numeri diventano preoccupanti. Secondo il rapporto dell'Asp del 20 aprile i positivi sono 1.274, con un incremento, rispetto al giorno precedente, di 14 casi. In isolamento domiciliare ci sono 1.199 persone, 16 nella Rsa del Maria Paternò Arezzo di Ibla, 59 ricoverati. Il numero dei morti, dall'inizio della pandemia, è sempre di 236. Aumenti costanti a Ragusa e Pozzallo. Ecco il dettaglio nei dodici comuni iblei: 17 Acate, 5 Chiaramonte Gulfi, 177 Comiso, 11 Giarratana, 20 Ispica, 126 Modica, 4 Monterosso, 53 Pozzallo, 37 Ragusa, 49 Santa Croce Camerina, 117 Scicli, 246 Vittoria.