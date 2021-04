Modica, la Chiesa Rupestre di San Nicolò Inferiore su "Rai Cultura" a maggio

Una troupe della Rai ha girato oggi a Modica, nella Chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore, le immagini da utilizzare all'interno di uno speciale sul FAI (Fondo ambiente italiano) prodotto da Rai Cultura per il programma "Visioni" che andrà in onda su Rai 5 nel mese di maggio. Nella location di via Grimaldi era presente anche la responsabile del programma, Alessandra Greca. Per la Chiesa Rupestre di San Nicolò Inferiore un riconoscimento per il successo ottenuto con l'iniziativa "I luoghi del cuore Fai".