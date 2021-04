Modica, la morte di Alberto Vicari: chiesto rinvio a giudizio per 50enne di Scicli

La Procura della Repubblica di Ragusa ha chiesto il rinvio a giudizio per il 50enne sciclitano Giovanni Giardina, accusato di omicidio stradale per la morte dell’imprenditore modicano Alberto Vicari, 50 anni, avvenuta l’11 agosto del 2020. L'incidente si verificò sulla provinciale Sampieri-Modica, nel territorio di Marina di Modica. La vittima era alla guida di una Moto Guzzi, quando fu investito da un Pick Up Mitsubishi guidato dal Giardina. Il processo davanti al Giudice per l’Udienza Preliminare, Andrea Reale, è stato fissato per il prossimo 8 luglio. La richiesta del pm Marco Rota, titolare del fascicolo, è stata depositata al termine delle indagini della Polizia locale di Modica e alla luce della relazione dell’ingegnere Roberto Piccitto, consulente tecnico d’ufficio nominato dal Gup.