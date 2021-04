Asp Ragusa, domani apre hub vaccinale a Modica sulla "115"

Aprirà domani mattina l'hub vaccinale di Modica, ricavato nel centro 'AG Distribuzione' che si trova lungo la SS 115 per Ispica. Il centro vaccinale si trova tra i comuni di Modica, Ispica, Pozzallo e Scicli. I locali sono stati messi a disposizione, gratuitamente, dall'imprenditore Giorgio Alescio. Una grande struttura di circa mille metri quadrati che ospiterà venti postazioni per l'inoculazione dei vaccini. Ampi spazi per l'accoglienza, la reception, per gli ambulatori medici e sarà garantito anche un ambiente per il servizio di assistenza psicologica. Un vasto spazio esterno allestito direttamente dal comune di Modica - che ha anche contribuito alla realizzazione dell'hub - permetterà di parcheggiare i mezzi degli utenti. Soddisfazione da parte della direzione strategica dell'Asp di Ragusa per la nuova struttura che per le sue caratteristiche darà un impulso in più alla vaccinazione nella provincia di Ragusa, aggiungendosi agli centri vaccinali e sostituendo il punto vaccinale di via Sacro Cuore di Modica.