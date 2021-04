Si risente il vulcano Stromboli: esplosioni di lapilli incandescenti

Il cratere del vulcano Stromboli continua a regalare spettacolo con le continue esplosioni di lapilli incandescenti. "Peccato che questo spettacolo non può essere ammirato dai turisti - dice la guida Mario Zaia - sulla montagna si continua a salire fino a quota 400 metri. Per tre volte siamo arrivati fin in cima (a 900 metri) per le riprese che sono state autorizzate a due troupe di televisioni straniere ed a quella di "Linea Bianca" il programma di Raiuno condotto da Massimiliano Ossini che andrà in onda sabato". L'intensità delle esplosioni è monitorata dall'Ingv di Catania. "Si mantiene medio-alta - dicono i vulcanologi - nel cratere del centro-sud e non è possibile escludere il verificarsi di esplosioni di intensità maggiore dell'ordinario e\o emissioni laviche. Le intrinseche e peculiari caratteristiche di alcune fenomenologie, proprie di un vulcano in frequente stato di attività e spesso con persistente stato di disequilibrio come lo Stromboli, possono verificarsi senza preannuncio o evolvere in maniera imprevista e rapida, implicando quindi un livello di pericolosità mai nullo". "Sono stati almeno tre i punti di emissione con esplosioni, - aggiungono - in prevalenza, di materiale grossolano di intensità media e talvolta alta ed i prodotti hanno superato anche i 250 metri di altezza".