Covid, nel Ragusano contagi in aumento: morte due donne a Scicli e Acate

Sono oltre 1.300 le persone positive al Covid nel Ragusano. Il rapporto Asp del 21 aprile ne rileva 1.308: 1.233 in isolamento domiciliare, 59 ricoverati e 16 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. A fare aumentare in maniera preoccupante il numero dei contagi, i dati di Vittoria (31 casi in più rispetto a martedì) e di Ragusa, 17 contagi in più che fanno lievitare i contagi a Ragusa a 391. Rimane, invece, costante, con lievi variazioni, la curva dei contagi nelle altre città iblee. A rendere preoccupante la situazione anche due nuovi decessi. Nelle ultime 24 ore sono morte due donne: una 71enne di Scicli e una 81enne di Acate. Ecco il dettaglio del 21 aprile nei 12 comuni del Ragusano: 19 Acate, 7 Chiaramonte Gulfi, 180 Comiso, 11 Giarratana, 20 Ispica, 126 Modica, 4 Monterosso, 56 Pozzallo, 391 Ragusa, 47 Santa Croce Camerina, 117 Scicli, 277 Vittoria. Sale il numero dei guariti che in totale è di 8.892 mentre il numero dei morti è di 238.