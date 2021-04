Il presidente dell'Ars Miccichè: "Serve la pacificazione tra i partiti in Sicilia"

"Non ho proposto niente per le regionali del 2022, non so quello che accadrà a Roma e non voglio pensare oggi a quello che succederà in Sicilia. Io faccio solo analisi della situazione politica attuale e mi piace parlare con tutti. Il governo Draghi non è di salute pubblica, è un governo politico, tant'è che FdI è all'opposizione mentre in uno schema tecnico si asterrebbe. Non rendersene conto è da miopi. In questo momento servono due cose: la continua interlocuzione col governo centrale e la pacificazione dei partiti in Sicilia. E una sola cosa non serve: lo scontro". Così il leader di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, conversando con l'ANSA. "In questa fase non ho alcuna proposta politica da fare, se qualcuno si aspetta qualcosa da me può aspettare: certezze non ne può avere nessuno - aggiunge - Qualsiasi argomento è prematuro, non vedo di meglio del governo Musumeci che è assolutamente tranquillo, ha un anno e mezzo davanti. Con Musumeci ne abbiamo parlato, ci sono cose da fare e altre da sistemare: non ci sono alternative".