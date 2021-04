Cisl Poste Siracusa - Ragusa, Gianna Criscione segretaria generale

Gianna Criscione è la nuova segretaria generale della SLP Cisl Ragusa Siracusa. È stata eletta al termine del Consiglio generale tenuto, in remoto, alla presenza del segretario generale regionale della categoria, Giuseppe Lanzafame, e della segretaria generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi.

La Criscione succede ad Eugenio Elefante nella guida alla federazione che riunisce i lavoratori delle Poste iscritti alla Cisl.

Un settore che, nelle parole del nuovo segretario generale, esige attenzione e il rispetto per quanto ha rappresentato in questo anno difficile.

A completare la segreteria territoriale sono stati chiamati Salvo Gibilisco e Alessia Tanasi.

Anche Lanzafame e Carasi, oltre al ringraziamento per il lavoro svolto dal segretario uscente, hanno sottolineato il lavoro costante dei lavoratori delle Poste durante la pandemia. Difficoltà e rischi agli sportelli e nelle consegne che sono stati affrontati con serietà e spirito di servizio da parte dei lavoratori.

Lavoratori postali che adesso, come già indicato dai vertici nazionali della categoria, rientreranno in quel protocollo d’intesa tra sindacato e ministeri competenti per la vaccinazione nei luoghi di lavoro.

(Nella foto Tanasi, Criscione e Gibilisco)