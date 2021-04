Recovery Plan, confronto sul web a Ragusa: occasione o beffa per il Sud?

"Un esempio vale più di mille parole sull’attuale gestione dei fondi per il Recovery plan. Il Centronord presenta 18 progetti per interventi in agricoltura, 42 il Sud. Di questi, 15 sono ritenuti ammissibili e finanziabili per il Centronord, 30 per il Sud. Come va a finire? Che quelli finanziati effettivamente al Centronord sono 15, 2 soltanto per il Sud. Una discriminazione assoluta e ingiustificabile, in cui sono ignorati i tre criteri europei che dovrebbero rappresentare la base dell’utilizzo di questi fondi. E, però, purtroppo, ci confrontiamo con la solita storia. E cioè che ogni euro investito al Sud deve rimbalzare di una determinata percentuale al Nord. Così non potrà mai andare”. E’ il senso della denuncia fatta da Pino Aprile, scrittore, saggista nonché fondatore e presidente del Movimento 24 Agosto – Equità territoriale, nel corso dell’incontro on line promosso dalle associazioni M24A e Novantasettecento Ragusa per fare il punto sul “Recovery plan, una occasione straordinaria per il Sud e per la nostra città”. Ad introdurre i lavori, moderati da Giovanni Bartolotta di Novantasettecento, è stato il consigliere comunale Mario D’Asta che, oltre ad avere proposto l’iniziativa, ha sostenuto che “il Recovery plan è una risposta straordinaria dell’Europa a questo momento di crisi e che però non possiamo continuare a rimanere vittime di scelte sbagliate. I nostri politici locali sono chiamati a fornire delle risposte specifiche, creando quelle opportunità di sviluppo che tutti ci attendiamo".