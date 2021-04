La Cgil incalza il sindaco di Siracusa: contratti full time per 300 lavoratori

"La presa di posizione del sindaco di Siracusa sulle richieste avanzate dai dipendenti comunali che rivendicano una giusta dignità lavorativa attraverso un contratto full time dopo anni di lavoro prima precario e poi part-time è stata alquanto irrispettosa. L’atteggiamento del sindaco va fortemente condannato perché palesemente offensivo nei confronti dei circa 300 lavoratori che da anni svolgono mansioni superiori e reggono l’ossatura dell’intera macchina amministrativa comunale". Ad affermarlo è Franco Nardi segretario generale della Funzione pubblica della Cgil di Siracusa.

Il sindacalista prosegue: "Invitiamo il Signor Sindaco a frequentare di più gli uffici dell’amministrazione comunale, chieda a propri dirigenti come sono organizzati gli uffici e i servizi e quali mansioni reali e non fittizie vengono affidate alla maggioranza dei lavoratori part -time inquadrati nel livello professionale B. Consigliamo al Sindaco, di tralasciare gli innumerevoli impegni che giornalmente lo assillano, si prenda qualche giorno di pausa, e magari vada a trovare sul posto di lavoro questi lavoratori e verifichi quali mansioni e responsabilità sono loro assegnate, in modo da rendersi conto che grazie alla loro professionalità , responsabilità e senso del dovere permettono oggi alla gran parte degli uffici di garantire una regolare attività amministrativa, garantendo per esempio agli uffici urbanistica e lavori pubblici di istruire progetti , agli uffici di protezione civile e servizi sociali di assicurare servizi per i cittadini più in difficoltà e meno agiati".