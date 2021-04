Le 8 auto a fuoco a Pachino: assolto per non aver commesso il fatto

Era finito in carcere con l'accusa di avere dato a fuoco 8 auto a Pachino. Episodio che si era verificato la notte del 27 ottobre del 2019. Ma adesso il giudice ha assolto l'unico imputato, Salvatore Casella, 34 anni, per non aver commesso il fatto. L'uomo doveva rispondere di incendio aggravato.

Nella notte del 27 ottobre 2019, alle 04.20, erano state date alle fiamme alcune autovetture parcheggiate lungo Via Nuova e Via Pellegrino Rossi a Pachino. La propagazione delle fiamme coinvolse anche quattro abitazioni adiacenti. Il personale del Commissariato di Pachino avviò le indagini partendo dalla ricostruzione dell’accaduto sulla base delle immagini fornite dai fotogrammi di alcuni impianti di videosorveglianza di abitazioni dislocate nelle immediate vicinanze del luogo interessato dall’evento. Una di queste è risultata particolarmente utile poiché, in orario di poco antecedente allo sviluppo delle fiamme, aveva ripreso un soggetto che, a piedi, percorreva Via Nuova dirigendosi verso il luogo dove qualche istante più tardi venne appiccato il fuoco alla prima autovettura.

L’angolazione di un’altra telecamera consentì di riprendere lo stesso soggetto che transitava per strade limitrofe puntando, poi, su Via Nuova dove era parcheggiato un furgone Renault che venne distrutto dal rogo. Per quelle fiamme venne arrestato Casella. Per il giudice di Siracusa, nessuna responsabilità da parte dell'imputato.