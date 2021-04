Revocata a Rosolini la zona rossa: da mezzanotte si torna in arancione

Rosolini tira un sospiro di sollievo. Esce dalla 'zona rossa' per i tanti contagi covid registrati la scorsa settimana e torna in arancione. Il provvedimento scatterà alla mezzanotte di oggi. A comunicarlo è il Commissario straordinario del Comune, Giovanni Cocco, dopo avere sentito il parere dell'Asp di Siracusa.. Era stato il governatore Nello Musumeci con un'ordinanza dello scorso 14 aprile ad imporre norme più restrittive per Rosolini. Il funzionario della Regione sulla base dei nuovi dati dei contagi, invita la popolazione alla massima prudenza e di recarsi negli hub vaccinali per le inoculazioni del farmaco. Da oggi scatta in tutta la Sicilia l'Open week end. Si possono vaccinare senza alcuna prenotazione i soggetti dai 60 ai 79 anni.