Ripristino bambinopoli a Ragusa, M5S: pochi i soldi stanziati

“Abbiamo appreso in Consiglio comunale, da parte dell’assessore competente, che è stata avviata un’azione di ripristino di tutte le bambinopoli presenti sul territorio cittadino, compresa quella del piazzale Padre Pio, a Marina, le cui condizioni di pesante degrado avevamo denunciato la scorsa estate con la realizzazione di un apposito reportage fotografico. Rispetto agli 80mila euro necessari, sono stati individuati appena 20mila euro che serviranno per aggiustamenti, piccole revisioni ai giochi, insomma come mettere una pezza”.E’ quanto evidenzia Sergio Firrincieli, capogruppo dei Cinque Stelle al civico consesso di Ragusa che, intervenendo a nome dell’intero gruppo consiliare, sottolinea che “dopo avere documentato il degrado in cui versano le bambinopoli, in special modo quella di Marina in piazza Padre Pio, avevamo presentato un ordine del giorno teso ad impegnare l’amministrazione comunale a effettuare una ricognizione e ad avviare le conseguenti azioni di ripristino di tutti i siti. La maggioranza, come fa di consueto, bocciò il nostro odg per partito preso. In fase di redazione del bilancio di previsione abbiamo predisposto un emendamento, con tutti i pareri tecnici favorevoli, dell’ammontare di 80mila euro, con fondi recuperati dal settore Servizi sociali, utile a eliminare le anomalie esistenti. Anche in quel caso, la maggioranza che sostiene il sindaco Cassì ha bocciato il provvedimento".