Covid, non si ferma curva dei contagi nel Ragusano: salgono a 1.337 i positivi

Ancora in crescita i positivi al Covid nel Ragusano: sono 1.337 secondo il rapporto Asp del 22 aprile. In isolamento ci sono 1.262 in isolamento domiciliare, 58 ricoverati e 17 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi decessi. I morti, dall'inizio della pandemia, sono 238; aumentano i guariti: sono 8.926. Numeri sempre preoccupanti a Ragusa dove i positivi sono già 398. Aumento sensibile anche a Comiso con 192 nuovi contagi. Sensibile diminuzione nelle ultime 24 ore a Scicli dove i positivi scendono a 93 con una diminuzione di 24 casi rispetto al giorno precedente.

Ecco il dettaglio delle persone positive nei comuni del Ragusano: 18 Acate, 9 Chiaramonte Gulfi, 192 Comiso, 11 Giarratana, 22 Ispica, 128 Modica, 6 Monterosso, 61 Pozzallo, 398 Ragusa, 48 Santa Croce Camerina, 93 Scicli, 275 Vittoria.