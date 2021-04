Monterosso, si concludono domenica i festeggiamenti in onore dell'Addolorata

Con la "Festa degli Angeli" si concluderanno domenica 25 aprile, a Monterosso Almo, i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, regina e patrona principale del borgo montano, che hanno preso il via con la domenica in Albis. In particolare, alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica mentre alle 11 è fissata la solenne santa messa presieduta dall’arciprete, il sacerdote Giuseppe Antoci. Alle 12, poi, ci si sposterà al cimitero dove è prevista la preghiera per i defunti e la benedizione. A causa delle restrizioni anticovid, non è consentita la presenza dei fedeli che, però, potranno seguire il rito attraverso il canale Facebook della pagina “Parrocchia Maria Ss. Assunta e santuario diocesano dell’Addolorata”.