Ragusa, centro vaccinazioni ospedale Civile: disagi e momenti di tensione

Ancora disagi e momenti di tensione al centro vaccinazioni dell'ospedale Civile di Ragusa. Nella giornata di mercoledì si sono registrate proteste da parte dei cittadini che si erano prenotati per essere vaccinati. in particolare, le rimostranze sono arrivate da un nutrito gruppo di persone che martedì erano state rimandate indietro dopo oltre due ore di inutile attesa e invitate a tornare il giorno successivo: cosa che è avvenuta. Quando, però, le stesse persone che avevano dovuto rinunciare alla vaccinazione il martedì sono state messe in coda agli utenti del mercoledì sono scoppiate le proteste con toni molto accesi. Per riportare la calma è stato necessario l'intervento della Polizia municipale ed è stato deciso di dare precedenza a chi aveva già fatto la fila il martedì. Per smaltire le prenotazioni si è, inoltre, fatto ricorso alla disponibilità di posti nel nuovo hub vaccinale di Modica che, nel primo giorno di attività, ha accolto anche oltre 200 persone provenienti da Ragusa.