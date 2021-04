Il sindaco di Avola in quarantena, moglie e figlio positivi al covid

Il sindaco di Avola, Luca Cannata, in un video girato nella sua abitazione e postato sulla sua pagina social, fa sapere di essere in quarantena, perchè sia la moglie che il figlio sono risultati positivi al covid - 19. Cannata aggiunge di essere risultato negativo al tampone, ma di trovarsi in quarantena nel rispetto delle regole anti covid. Sarebbe stato il figlio che frequenta la scuola elementare, a contrarre il virus, contagiando anche la mamma. La famiglia, comunque sta bene. Il sindaco di Avola ha detto: "Ancora una volta siamo di fronte ad un virus che colpisce anche chi cerca di seguire tutte le precauzioni ma purtroppo come abbiamo visto vi è una trasmissione che si sta manifestando dopo le festività di Pasqua, perchè per le festività si sono viste mangiate, scampagnate da parte di tutti. Cerchiamo di essere onesti con noi stessi perchè il virus cammina e non guardia in faccia il bambino o il parente e si trasmette . Infatti - prosegue il primo cittadino - al rientro a scuola dopo le festività pasquali il covid non ha risparmiato i bambini in quanto tali". Luca Cannata ha condannato gli assembramenti del sabato e la domenica ed ha sollecitato maggiori controlli alla Prefettura di Siracusa. "E' lo lodevole lo sforzo che stanno facendo - ha ribadito - ma serve un senso di responsabilità. Se diventassimo 'zona rossa' significherebbe dare un colpo mortale alle attività economiche della città che stanno già soffrendo a causa della pandemia".