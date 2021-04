Sfregio alla scalinata di San Francesco, vandalo denunciato a Noto

Nella giornata di ieri, Agenti del Commissariato di Noto, al termine di una attenta attività investigativa, hanno denunciato M.M. di 32 anni, già conosciuto alle forze di polizia ed appartenente ad una nota etnia presente in città, per il reato di danneggiamento aggravato in concorso.

Poco dopo la mezzanotte, ignoti hanno danneggiato un antico e prezioso capitello in pietra posto sulla scalinata del Santuario Mariano di San Francesco all’Immacolata, sito in corso Vittorio Emanuele. L’edificio religioso, presente nel centro storico, fa parte del patrimonio barocco della città netina.

Il capitello, dopo che è stato divelto, veniva rinvenuto dagli agenti sulla seconda rampa della scalinata della Chiesa.

Gli investigatori, diretti dal dott. Arena, avviate immediate indagini di polizia giudiziaria, acquisivano le immagini dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Dai fotogrammi, i Poliziotti riuscivano a cogliere elementi indiziari utili per risalire all’identità dell’individuo che aveva commesso il grave atti vandalico.

L’uomo, raggiunto dal personale di Polizia, è stato denunciato per danneggiamento aggravato commesso su cose di interesse storico - patrimonio dell’Unesco.