Siracusa, la “Tomba di Archimede” si veste col Tricolore e con la bandiera della Sicilia

Il sito archeologico conosciuto come Tomba di Archimede, nel Parco della Neapolis, a Siracusa, si colorerà di verde, bianco e rosso in occasione delle prossime celebrazioni della Festa della Liberazione e della Festa della Repubblica, mentre il 15 maggio, Festa della Regione, vestirà il rosso e il giallo della bandiera della Sicilia.

L'iniziativa è del Comune e del Parco archeologico di Siracusa, diretto da Carlo Staffile, che hanno accolto una proposta del delegato del quartiere Neapolis, Giovanni Di Lorenzo. Su quello che in realtà è un colombario di epoca romana, le luci saranno accese in ogni occasione per due serate: 24 e 25 aprile; 14 e 15 maggio; 1 e 2 giugno. L'impianto è stato messo a disposizione gratuitamente dalla società che cura in città il servizio di illuminazione pubblica.