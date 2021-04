Agenti del Commissariato di Pachino, in servizio di controllo del territorio per il rispetto della normativa anti covid, hanno denunciato, per guida senza patente, un giovane di 20 anni, già conosciuto alle forze di polizia, sorpreso a Rosolini alla guida di un’autovettura. Al giovane, sprovvisto anche di copertura assicurativa, sono state elevate le relative sanzioni amministrative anche per aver violato le norme anti covid.