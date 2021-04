Modica partecipa a “Scienze on Stage Festival 2021” di Faenza con l'artista Jonida Xherri

Modica partecipa a “Scienze on Stage Festival 2021” di Faenza con l'artista e Peer Coach Jonida Xherri, albanese che vive a Modica, selezionata per la sezione “STEM with Arts” con il suo progetto di arte/didattica “Radici fuori Confine”. Attualmente con lo stesso progetto l'artista sta realizzando dei workshop tra Modica e Scicli all'interno del progetto Movimenti 2021.

"Migrazioni e Ospitalità - afferma Jonida Xherri - sono parole che vivono in ogni angolo del pianeta, e la botanica è parte fondamentale del pianeta. Immigrazione legato allo spostamento degli uccelli, animali, insetti, natura, piante, persone che sono Ospiti di questo pianeta e viaggiano “oltre i confini” creati dalle persone. Non c'è un inizio o fine dell'immigrazione, perché se immigrare è spostamento e movimento, allora capiamo che non possiamo fermarlo, perché sarebbe come fermare la vita. Il mondo è perfetto ed è un luogo di incontri, ma noi abbiamo creato i confini che valgono solo per i più deboli. Il virus che stiamo vivendo in questo periodo (2020-21) ha oltrepassato tutti i confini del mondo, facendoci capire che i confini non esistono, pero purtroppo continua ad esistere la differenza/indifferenza che noi abbiamo creato tra le persone. Proprio nei periodi, che noi siamo stati dentro casa, la natura ha continuato la sua vita, le piante hanno continuato a fiorire, riportando la bellezza delle radici della natura. Per questo ho deciso di lavorare sui fiori, ogni fiore è un seme e una radice, che è nata in un paese ed è stato trasportato e piantato in tanti altri paesi. L'opera che ho iniziato a realizzare (nel marzo 2020) è il mondo visto come un tappeto/labirinto di fiori, all'interno del quale si può camminare e scoprire la storia migratoria di ognuna delle piante. Ogni pianta è di misura 100X70 cm e viene realizzato con la tecnica del ricamo".

Oltre all'esposizione in piazza, l'opera si propone soprattutto come progetto didattico da realizzare con le scuole di vari gradi. Si creerà cosi un “ponte didattico” dove la lezione dei studenti si trasferisce dallo spazio interno dell'aula, nello spazio del “mondo-labirinto”, dove l'insegnamento si vive in prima persona. L'installazione completa, con quasi 100 piante, verrà esposta a settembre a Faenza all'interno di “Scienze on Stage Festival 2021".