Nuovi finanziamenti da Unicredit per piccolo e medie imprese del Mezzogiorno

Pmi: per il Mezzogiorno nuovi finanziamenti da Unicredit Tranche da 100 milioni nell'ambito di Sme Initiative (ANSA) - MILANO, 23 APR - Nuovi finanziamenti per 100 milioni di euro a supporto delle PMI del Mezzogiorno sono in arrivo come ultima tranche, in ordine di tempo, di un portafoglio complessivo da 300 milioni di euro messo a disposizione da UniCredit. I nuovi finanziamenti, con garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, hanno la finalità di facilitare l'accesso al credito per le Micro, Piccole e Medie imprese del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). "Grazie all'adesione a SME Initiative - hanno affermato Andrea Casini e Remo Taricani, co-CEO Commercial Banking Italy di UniCredit - consentiamo alle imprese del Sud di ottenere credito con più velocità e a condizioni vantaggiose, mettendo a disposizione risorse importanti, utili a superare l'emergenza e accelerare la ripartenza". (ANSA). BF 23-APR-21 12:30 NNN