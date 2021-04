Migranti, Sea Watch 4 torna in mare dopo il blocco

La Sea Watch 4 è partita per la sua seconda missione nel Mediterraneo centrale. "Dopo mesi di blocco ingiusto - spiega la ong tedesca - è finalmente partita per la sua seconda missione nel Mediterraneo centrale, per salvare vite in quel mare dove l'Europa fa annegare le persone in fuga". Si aggiunge alla "flotta civile" che presidia il Mediterraneo e di cui fa parte anche la Ocean Viking di Sos Mediterranee, testimone dell'ultimo naufragio che giovedì ha provocato circa 130 vittime.