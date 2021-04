Ragazzino di 16 anni in ospedale per un incidente stradale a Floridia

Incidente stradale ieri sera verso le 19 in pieno centro a Floridia. E' accaduto in viale Vittorio Veneto tra un Suv ed uno scooter. A avere maggiori conseguenze è stato il conducente del due ruote che è finito in ospedale con una serie di contusioni e fratture sparse. Lo scooter stava percorrendo viale Vittorio Veneto in direzione di corso Vittorio Emanuele, quando l'auto con alla guida R.A. 58 anni, ha svoltato per immettersi sulla direzione opposta. Si è così verificato l'impatto con il veicolo guidato da B.F., 16 anni, che è finito per terra sull'asfalto.

Scattato l'allarme sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 ed una pattuglia della polizia municipale. Il ragazzino ferito è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I° di Siracusa e dopo gli accertamenti del caso, è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia. Secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie, le condizioni del sedicenne non destano preoccupazioni. La polizia municipale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro prima di inviare il rapporto alla Procura di Siracusa.