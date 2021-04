Vittoria, il Pd: polivalente Francesco Raffa sempre più in stato di abbandono

“Da anni ci occupiamo dello stato di devastazione in cui versa l’impianto sportivo polivalente Francesco Raffa in contrada Montecalvo. Quella che fu una felice intuizione, si è trasformata in uno spreco di denaro pubblico a cui bisogna porre subito rimedio. E dovrà farlo la prossima Giunta municipale”. Se ne dice convinto il segretario cittadino del Pd di Vittoria, Giuseppe Nicastro, che manifesta il proprio rammarico perché non si è riusciti a tutelare, negli anni, questo come, purtroppo, altri impianti sportivi. “E’ una sfida quella che, come Pd, ci vogliamo intestare per gli anni a venire – aggiunge Nicastro – quella, cioè, di stimolare nella maniera più opportuna tutte le istituzioni competenti affinché la nostra città possa tornare ad esprimere una impiantistica sportiva all’altezza della situazione".