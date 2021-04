Modica, il M5s: istituire assessorato Transizione ecologica

Il Movimento 5 Stelle di Modica, ha presentato, a firma del consigliere comunale Marcello Medica, un’altra proposta per istituire parallelamente a quanto realizzato a livello nazionale, un Assessorato della Transizione Ecologica. Uno specifico Assessorato comunale, dunque, che accorpi in modo organico le attuali deleghe all’Ecologia, al Verde Pubblico, all’Efficientamento Energetico, all’Energia e ai Trasporti e Mobilità, oggi detenute separatamente da diversi Assessori. Una mozione consiliare, avente ad oggetto “Istituzione Assessorato della Transizione Ecologica”, in cui si evidenzia che, coerentemente agli orientamenti europei, l’Italia ha adottato il Piano Nazionale Integrato Energia Clima 2030, (PNIEC) uno strumento fondamentale che segna l’inizio di un importante cambiamento nella politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione; inoltre l’Italia ha recepito il pacchetto di direttive europee sull’economia circolare, per effettuare prevenzione nella gestione dei rifiuti, e nell’approvvigionamento delle PP.AA. con gli acquisti verdi GPP e i CAM.