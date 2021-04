Elezioni, deputati siciliani M5s: ok rapido a voto per i fuori sede

"Tantissimi studenti e lavoratori siciliani lontani dall'isola sanno cosa significa essere costretti ad affrontare lunghi viaggi per poter votare alle elezioni. Questo problema va risolto a partire dalle prossime amministrative. Bisogna garantire veramente un diritto costituzionalmente garantito con soluzioni innovative. Il voto in prefettura è una proposta che vogliamo discutere. Per questo abbiamo firmato la proposta di legge presentata dal presidente della commissione Affari Costituzionali, Giuseppe Brescia, e ci aspettiamo che il sostegno della ministra Fabiana Dadone (nella foto) sia condiviso dagli altri colleghi di governo". Lo dichiarano in una nota i deputati siciliani del MoVimento 5 Stelle, Alaimo, Lorefice, Perconti, Chiazzese, D'Orso, Saitta, Giarrizzo, Martinciglio, Cancelleri, Raffa, Davide Aiello e Cantone. "Giovedì 29 aprile inizierà l'esame in commissione e continueremo a dare il nostro contributo per arrivare fino in fondo in tempi brevi"., concludono.