Covid, 13.817 nuovi casi e 322 decessi: positività al 4,7%

13.817 positivi al test del coronavirus e 322 vittime in Italia nelle ultime 24 ore. Sono i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute dal quale emerge un calo del tasso di positività, sceso dal 4,7% di ieri al 4,3%.

Complessivamente sono stati effettuati 320.780 test, tra tamponi molecolari e antigenici. Segnali positivi anche dagli ospedali: sono 2.894 i pazienti ricoverati in terapia intensiva 85 meno di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre nei reparti ordinari ci sono 20.971 persone, in calo di 469 rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia, in Italia ci sono stati 3.949.517 casi e 119.021 morti. Gli attualmente positivi sono 461.448 (-4.095 nelle ultime 24 ore) mentre i guariti e dimessi sono 3.369.048 (+17.587)