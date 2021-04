Rosolini rischia un nuovo lookdown, Spadola: "Chiudere subito le scuole"

"Rosolini non può tornare in lookdown, il Commissario straordinario chiuda con un'ordinanza tutte le scuole di ordine e grado". Lo ha detto stasera l'ex consigliere comunale Giovanni Spadola, alla luce dei contagi che si attestano a 164 positivi con un incremento di altri due soggetti nelle ultime 24 ore. Da appena un giorno Rosolini è passata da 2zona rossa" ad arancione, ma il rischio di tornare in area out è tangibile. “Bisogna capire che un nuovo lookdown a Rosolini significherebbe la totale fine dell’economia, con una città già a pezzi che non riuscirebbe più a risollevarsi. Muratori, falegnami, elettricisti, parrucchieri, estetiste, artigiani, commercianti di abbigliamento e calzature e l’intera filiera commerciale non saprebbe più come fare, anche perché i ristori dello Stato non arrivano o se arrivano sono insufficienti rispetto alle perdite che ciascuna delle categorie va incontro. Di fronte alla catastrofe bisogna cercare di difendersi dal continuo attacco del virus che non molla la presa, con l’immediata chiusura delle scuole. E’ già dimostrato che la variante del covid non conosce età. Restano contagiati i bambini che poi trasmettono il covid ai genitori e poi ai nonni fino ad arrivare ai parenti più anziani. Nel frattempo - conclude Spadola - rispettiamo le regole contro il contagio. Niente mangiate, né scampagnate, uso della mascherina e continuo lavaggio delle mani. Siamo arrivati ad un bivio e solo rispettando le regole e con le vaccinazioni possiamo tornare ad una vita quasi normale”. La parola spetta al Commissario Giovanni Cocco prendere la decisione sulle scuole.