Vaccini a Siracusa, corsia preferenziale all'hub per gli Over 80

Non ci sono ultraottantenni né persone particolarmente fragili lasciati in coda all’esterno dell’Urban Center di Siracusa in attesa di fare il vaccino anticovid poiché gli stessi accedono con corsia preferenziale rispetto alle persone di tutte le altre categorie.

Gli over 80 vengono immediatamente accompagnati all’interno della struttura e saltano qualsiasi attesa sia all’esterno che agli sportelli Accettazione così come alla postazione per l’anamnesi medica che all’ambulatorio vaccinale.

A vigilare scrupolosamente sul rispetto della direttiva che assegna corsia preferenziale agli ultraottantenni, stanno operando all’esterno dell’Urban Center, in una situazione non facile - per cui si chiede comprensione - ma con il massimo dell’impegno sia per l’apertura straordinaria anche ai non prenotati che all’improvviso consistente incremento del numero delle persone prenotate nella piattaforma nazionale, non soltanto i numerosi volontari delle associazioni, della Croce Rossa italiana, dei Carabinieri in congedo e della Protezione civile ma anche i vigili urbani del Comando di Siracusa che, numerosi, si stanno prodigando anche a gestire le corsie esterne e, soprattutto, a vigilare scrupolosamente affinché nessuna persona fragile sia lasciata ad attendere in fila. Non appena arriva un ultraottantenne o una persona particolarmente fragile, vengono immediatamente prelevati dai volontari, se necessario con le sedie a rotelle a disposizione della struttura, e accompagnati e assistiti in tutto il percorso sino al completamento della procedura.

E’ quanto afferma il Coordinamento dell’Urban Center smentendo affermazioni non vere secondo cui gli anziani oggi sarebbero stati lasciati in coda all’esterno del Centro Hub vaccinale. Alle ore 13 di stamane erano già state inoculate oltre 500 dosi di vaccino e l’open weekend proseguirà sino a stasera e per tutta la giornata di domenica. Si precisa che nella giornata di ieri su 1055 persone vaccinate gli ultra 80 enni sono stati 34, 10 di mattina e 24 nel pomeriggio e non centinaia come sostenuto in un articolo di stampa.