Sotto il sedile dell'auto 2 panetti di hashish, coppia arrestata a Priolo

Durante un controllo della circolazione stradale i Carabinieri di Priolo Gargallo hanno fermato un’autovettura con a bordo una coppia, Salvatore Vasile, 47 anni, siracusano e R.L., 25 anni, siracusana.

I due, nel corso di un controllo di routine volto anche a garantire il rispetto del vigente divieto di spostamenti tra comuni, hanno palesato un sospetto nervosismo che ha subito insospettito i militari, inducendoli ad effettuare una perquisizione personale e veicolare.

I sospetti erano fondati, in quanto i Carabinieri hanno rinvenuto, occultati sotto uno dei sedili dell’autovettura sulla quale viaggiava la coppia, 2 panetti di hashish del peso complessivo di 200 grammi circa.

I due soggetti sono stati pertanto arrestati e sottoposti al regime degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria, mentre lo stupefacente è stato sequestrato.

Ulteriori accertamenti svolti dai Carabinieri hanno permesso di appurare che gli arrestati percepivano il reddito di cittadinanza: la vicenda sarà ora vagliata dal Giudice per valutare la revoca del beneficio.