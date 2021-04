Sbarcati 120 migranti a Roccella Jonica

Centoventi migranti di nazionalita' mediorientale sono sbarcati questa mattina a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. I migranti, stipati a bordo di un barcone, sono stati intercettati nella notte a largo di Roccella Jonica e sono stati raggiunti dalle motovedette della Guardia Costiera, che hanno faticato non poco a causa delle pessime condizioni meteomarine. Nonostante il mare in burrasca la Guardia Costiera e' riuscita a prestare assistenza e scortare il barcone fino al porto sicuro di Roccella Jonica.