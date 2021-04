Droga e usura, giovedì dal gip gli indagati del blitz San Paolo a Solarino

Il blitz San Paolo, scattato a Solarino il 27 luglio del 2020, facendo finire tra carcere e domiciliari 24 persone tra boss e gregari, a distanza di nove mesi, approda in un'aula del Palazzo di giustizia di Catania. Giovedì si terrà l'udienza preliminare davanti al Gip Stefano Montoneri.

La maggior parte degli indagati si trova a piede libero ed i loro difensori chiederanno i riti alternativi per ottenere uno sconto di pena. Le accuse vanno a vario titolo dall'associazione per delinquere, allo spaccio di droga e all'usura. In sede di Cassazione, è caduta l'imputazione di associazione mafiosa per il gruppo retto nelle città di Solarino e Floridia da Massimo Calafiore, 51 anni, indicato dagli investigatori come erede del clan Aparo. Calafiore è attualmente detenuto, così come Antonio Aparo, da 29 anni in cella ed attualmente rinchiuso a Opera a Milano dove ha cominciato da anni un percorso di riabilitazione. I carabinieri dalle indagini cominciate nel 2017, avevano tirato in ballo nel blitz San Paolo anche il numero uno. Ma l'avvocato Nino Campisi che difende Antonio Aparo ha stabilito che il boss non avrebbe impartito alcun ordine dal carcere per ricostruire la cosca e che le lettere spedite da Aparo al carcere erano di ben altro tenero ed indirizzate al figlio

Accanto a Massimo Calafiore in qualità di suo luogotenente, ci sarebbe stato Giuseppe Calafiore. Ulteriori partecipi dell’associazione in posizione apicale e gestori dell’usura e del traffico di stupefacenti, erano Salvatore Gaingravè e Angelo Vassallo, questi ultimi a piede libero e difesi dall'avvocato Gabriele Germano, che nell'udienza di giovedì chiederà per i suoi assistiti il rito ordinario.

Il braccio operativo del clan, utilizzato per mantenere il regime di sopraffazione ed omertà sul territorio a favore dell’associazione, sarebbe stato costituito da Mario Liotta, deceduto prima del blitz, e dal figlio Francesco Liotta divenuti l’articolazione operativa del gruppo criminale, con compiti di intimidazione violenta a commercianti e ad altri privati.

Il clan, così composto, aveva dato vita a un vero e proprio dominio sui centri di Floridia e Solarino. Molteplici erano i campi di influenza del gruppo: dall’usura agli stupefacenti, dalle estorsioni ai danneggiamenti mediante attentati incendiari.

In particolare, l’indagine traeva origine da alcuni incendi verificatisi a Floridia a danno di esercizi commerciali, tutti accomunati dallo stesso modus operandi. Analizzando tali episodi si risaliva agli autori materiali e ai loro mandanti, facendo venire alla luce l’esistenza di una organizzazione radicata sul territorio, resasi responsabile di numerosi episodi di usura, di cui gli incendi e i danneggiamenti costituivano l’esortazione a pagare.

Secondo l'accusa il gruppo di Solarino concedeva prestiti a tassi usurari a privati cittadini in stato di bisogno, tra cui anche commercianti in difficoltà, praticamente sostituendosi agli istituti bancari. A differenza di questi ultimi, però, i due applicavano tassi di interesse pari al 20% mensile e quindi al 240% annuo. A Giuseppe Calafiore era deputata la tenuta della contabilità mediante appunti che materialmente erano custoditi dalla madre, Antonia Valenti. Negli appunti, oltre che sulle pagine dei calendari della casa della donna, erano annotati nominativi, ammontare delle rate, date in cui i pagamenti dovevano essere effettuati, oltre che la contabilità dei prestiti che Giuseppe Calafiore aveva erogato a titolo personale, fuori dall’influenza del clan. Le vittime di usura accreditavano ai loro strozzini le rate pattuite mediante bonifici bancari o trasferimenti monetari su Postepay, oltre che con il classico metodo del trattenimento di assegni dati in garanzia per l’ammontare del prestito.

In caso di inadempimento, i Calafiore procedevano ad impossessarsi di autovetture, beni immobili e esercizi commerciali delle vittime, gettandole letteralmente sul lastrico.

A coadiuvare i Calafiore, e in modo particolare Giuseppe Calafiore nella gestione dell’associazione per delinquere finalizzata all’usura vi erano le donne di casa: come detto, la madre, Antonia Valenti col compito di custodire la contabilità e il denaro, e la compagna, Clarissa Burgio, inizialmente vittima di usura da parte dei Calafiore, poi divenuta compagna di Giuseppe e quindi diventata il suo naturale sostituto, allorquando il presunto 'cravattaro' era stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e ristretto in carcere per un breve periodo.

Il giro dell’usura, emerso durante l’attività di indagine, è risultato di amplissima portata tanto da far ritenere configurato il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria e creditizia. Solo di alcuni episodi è stata possibile la compiuta ricostruzione. In molti altri casi, infatti, mancando la collaborazione delle vittime, non è risultata possibile la contestazione.

Il gruppo non si occupava solo di usura. A Florida il gruppo avrebbe esercitato l'attività di spaccio. Le indagini hanno consentito, infatti, di accertare che il sodalizio criminale gestito dai CALAFIORE, per incrementare ulteriormente gli introiti, aveva deciso di utilizzare parte dei proventi derivanti dall’usura per l’acquisto di grosse quantità di stupefacenti, principalmente cocaina, hashish e marijuana, fornite dai catanesi, Salvatore Mazzaglia e Victor Andrea Mangano soggetti legati al clan etneo dei Santapaola - Ercolano, gruppo di Nicolosi – Mascalucia.

La sostanza stupefacente veniva poi rivenduta a numerosi acquirenti di Floridia alimentando lo spaccio al dettaglio in quel centro.

A rifornirsi sarebbero stati anche spacciatori indipendenti come Andrea Occipinti, , Paolo, Nastasi, Antonio Amato (detto “Cappellino”) e Massimo Provotera, operanti tutti a Floridia.

Agli indagati, a vario titolo, vengono contestati almeno una quindicina di attentati incendiari.