Il Palermo soffre ma batte la Cavese: rosanero in corsa per il settimo posto

Il Palermo supera 3-2 la Cavese nell'ultima gara casalinga della stagione regolare e resta in corsa per il settimo posto che sarebbe importante in chiave play-off in quanto permetterebbe alla squadra di Filippi di giocare il primo match in casa e per due risultati su tre. Al 9' Cavese in vantaggio: grossolano errore di Accardi che nell'area piccola non riesce a rinviare il pallone e lo regala a Bubas il quale non puo' fare altro che insaccare. Il Palermo si tiene in avanti e spreca tanto, ma al 27' pareggia: errore del portiere Kucich che respinge corto sulla linea di porta dove c'e' Edoardo Lancini che mette dentro; nell'occasione l'estremo difensore campano sbatte contro il palo, si fa male alla spalla e deve lasciare il campo in barella; al suo posto Russo. Al 32' i rosanero ribaltano la situazione: De Rose mette il pallone in mezzo all'area e trova tutto solo Valente che con il piatto al volo infila Russo. Nella ripresa il Palermo continua a sprecare e la Cavese pareggia al 31' con Matera che sfrutta una nuova incertezza della retroguardia di casa e con un tiro ravvicinato batte Pelagotti. Il festival degli errori non e' finito e al 38' premia il Palermo: il portiere Russo sbaglia il rinvio e con un rimpallo la palla finisce a Rauti che entra in area e mette a segno il gol del definitivo 3-2.