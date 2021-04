Il Catania spegne le velleità della Casertana: 3 - 0 al 'Massimino'

E' tutto facile per il Catania che al 'Massimino' supera con un netto 3 a 0 la Casertana. Campani in svantaggio già in avvio per via dell’autorete del portiere Avella. I rossazzurri con questo successo e consolida la sua posizione in classifica in vista dei play-off.

Il Catania piazza la botta del 2 - 0 al 35'. Reginaldo ben imbeccato da Pinto, trova lo spazio per fulminare Avella.

Nella ripresa gli etnei vanno più volte vicini alla terza rete prima che una reazione dei campani porti l’esterno d’attacco Longo a impegnare due volte il portiere di casa Martinez: poi al minuto 76' Giosa evita eventuali patemi d’animo finali e su un corner battuto da Dall’Oglio svetta di testa e batte ancora Avella.

Catania nell'ultima della regular season punta al quarto posto.