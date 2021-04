Salvini: coprifuoco assurdo, va cancellato

"Io mi fido degli italiani. Grazie alle battaglie della Lega domani, in tante citta', si torna al lavoro, si torna anche al bar e al ristorante, a pranzo e a cena, all'aperto. Ma non basta. Aumentano guariti e vaccini, calano morti e contagi, bisogna riaprire e soprattutto cancellare l'assurdo coprifuoco: non ha alcun senso, medico, scientifico, sociale o economico. Fidiamoci degli italiani e del loro buonsenso, non perdiamo tempo in polemiche, restituiamo ai cittadini liberta', salute e lavoro". Lo dice Matteo Salvini, in un video pubblicato su Twitter.