Basket, serie B: niente da fare per la Virtus Kleb Ragusa in Emila Romagna contro la Fiorenzuola che vince 68 a 58

Per la settimana giornata della seconda fase del campionato di serie B la Virtus Kleb Ragusa vola in Emilia Romagna dove ad attenderli c’è la Pallacanestro Fiorenzuola. Partita dai due volti che ha visto un avvio scoppiettante per i ragusani che però poi hanno ceduto il passo ai padroni di casa che mettono nel proprio forziere due punti importanti per la classifica.

«Abbiamo fatto – commenta a fine match coach Bocchino – i primi 6 minuti in maniera eccellente poi il Fiorenzuola ha preso piede fino alla fine. Quando si perdono partite come queste la differenza la fa il modo di stare in campo e l’atteggiamento e in questo loro sono stati più bravi di noi. Statistiche alla mano si può vedere come le percentuali non state buone da parte nostra anche se abbiamo raggiunto uno degli obiettivi prefissati e cioè tenere gli emiliani sotto gli 80 punti visto che nella prima parte del campionato hanno sempre viaggiato su quei numeri. All’inizio avevamo impattato la partita nel modo corretto poi ci siamo disuniti e il match ha preso un’altra piega. Adesso resettiamo tutto e concentriamoci sulle prossime partite che ci porteranno al rush finale di questa seconda fase. Domenica in casa arriva Cremona e dobbiamo farci trovare preparati»

PALLACANESTRO FIORENZUOLA 1972 - VIRTUS KLEB RAGUSA: 68 - 58

Parziali: 11-18; 30-29; 55-44

PALLACANESTRO FIORENZUOLA 1972

Galli 5; Timperi 14; Bracci 4; Rigoni ne; Livelli 13; Allodi 11; Zucchi ne; Fowler; Fellegara ne; Bussolo ne, Brighi 3; Ricci 18.

Coach Galetti

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 8, Idrissou 2; Simon 2; Dinatale ne; Mastroianni 13; Iurato 2; Adeola; Sorrentino 11; Salafia 6; Canzonieri 3; Stefanini ne; Ianelli 11.

Coach Bocchino

Arbitri: Grappasonno – De Ascentiis