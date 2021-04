Vittoria, Olio Dop Monti Iblei: la campagna di informazione parte dalla scuola

L’olio Dop Monti iblei tra i banchi di scuola. Non solo attività di promozione ma una campagna di informazione grazie ad un protocollo d’intesa – dalla durata triennale – tra l’istituto scolastico superiore Guglielmo Marconi di Vittoria e il consorzio di tutela dell’olio Dop Monti iblei. Un percorso di formazione e di crescita per i futuri maitre e chef con corsi di qualificazione “mirati”. La scuola, inoltre, potrà essere da supporto per attività di promozione finalizzata ad eventi e manifestazioni. Il messaggio è chiaro: fare capire il valore dell’olio e trasferire le qualità salutistiche. L’olio Dop è una eccellenza della nostra gastronomia tipica ma anche un forte elemento culturale e identitario. Con questa iniziativa il consorzio di tutela del Dop Monti iblei grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione Amira - Ragusa Barocca - ha inteso stimolare sempre di più la conoscenza e l’utilizzo consapevole di oli di qualità certificata in cucina facendo della formazione mirata dei futuri cuochi un fattore cruciale per la crescita professionale degli studenti di oggi.

NELLA FOTO, alcuni studenti del "Marconi" durante una lezione