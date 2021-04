Siracusa, finale di "Attenti al...libro": martedì 27 on line a partire dalle 9,30

Domani, martedì 27 aprile a partire dalle ore 9.30, si svolgerà online la finale del V torneo di lettura "Attenti al...libro", organizzato dalla Biblioteca comunale in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Provinciale.

L'attività vedrà impegnate le squadre degli Istituti comprensivi Brancati, Costanzo e Wojtyla che hanno superato la fase preliminare nel mese di dicembre. Gli alunni si misureranno in una serie di prove non solo sui libri oggetto del torneo, “Zanna Bianca”, “La fabbrica di cioccolato” e “Il ritorno di Achille”, anche su altre pubblicazioni.