Buscemi, "centauri" sulla Maremonti: controlli e sanzioni

Con il ritorno del bel tempo era prevedibile che qualcuno non resistesse alla tentazione di svagarsi sulle strade della provincia Siracusana, in particolare qualche motociclista desideroso di riaccendere i motori e godersi il sole. Come noto, tuttavia, le restrizioni connesse all’attuale stato di zona arancione della provincia di Siracusa non consentono di uscire dal territorio del proprio comune di residenza, e così i Carabinieri di Buscemi hanno predisposto nel weekend controlli sulla statale 124 “Maremonti”.

Decine sono stati quindi i controlli effettuati ad automobilisti e motociclisti in transito lungo l’importante asse stradale e le sanzioni ai sensi della normativa anti-COVID sono state numerose, applicate in particolare a gruppi di motociclisti, provenienti dalla provincia di Siracusa e Catania, che circolavano fuori dagli ambiti territoriali consentiti in assenza di valide ragioni. Durante il servizio sono state elevate anche cinque sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per guida pericolosa.