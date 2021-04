Mazara, incendio distrugge archivio cartaceo del Comune: probabile dolo

Un incendio, di probabile natura dolosa, è divampato domenica sera all'interno di un edificio di proprietà del Comune di Mazara del Vallo, in via Alpi, utilizzato come archivio cartaceo da parte degli Uffici. Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo.

Le fiamme hanno distrutto faldoni contenenti pratiche di vari documenti. A effettuare un primo sopralluogo, quando ancora i Vigili del fuoco erano intenti a spegnere il fuoco, è stato il sindaco Salvatore Quinci con gli assessori Vincenzo Giacalone e Giacomo Mauro, insieme ai tecnici comunali. Un altro immobile del Comune, l'autoparco comunale di via Rosario Ballatore, qualche settimana fa è stato preso di mira da ignoti che hanno rubato il carburante da un'automobile del Comune.