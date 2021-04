Siracusa, all'Istituto Insolera cerimonia di premiazione del progetto "A corto di legalità"

Il presidente della Commissione regionale Antimafia, Claudio Fava, presenzierà venerdì 30 aprile, alle 10, all’Istituto Insolera di Siracusa, alla cerimonia conclusiva del progetto “A scuola di corto per la legalità – Le vittime sconosciute della mafia”. L’iniziativa fa parte del Pon dell’anno scolastico in corso e nasce per “promuovere la crescita competente e responsabile degli alunni delle scuole del territorio, attraverso la creazione di strumenti efficaci di difesa e di presa di coscienza nei confronti del problema della legalità intesa come lotta al disagio, all’emarginazione, alle mafie, alla corruzione, in quanto fenomeni presenti nella società e nella scuola, da combattere ed eliminare”. Saranno presenti il sindaco, Francesco Italia, gli assessori alle Politiche scolastiche, Pier Paolo Coppa e alla Legalità, Fabio Granata, le massime autorità civili e militari, ed i rappresentanti degli Istituti che hanno partecipato al progetto. Saranno proiettati i 4 cortometraggi scelti dalla fondazione “Siracusa è Giustizia”, partner del progetto, sui 14 partecipanti. Al termine saranno consegnati i premi, tre dei quali andranno ad Istituti superiori, e l’ultimo ad uno dei cinque Istituti comprensivi partecipanti.